Va dalla ex, litiga e viene accoltellato dal nuovo compagno

VERONA - Un 30enne bresciano è stato accoltellato durante una lite avvenuta a Verona nell'appartamento della sua ex compagna.



Secondo quanto si è appreso, questa mattina l'uomo si era recato nell'abitazione dell'ex convivente per recuperare alcuni effetti personali, ma la situazione sarebbe degenerata, probabilmente per motivi di gelosia, sfociando in una lite che ha coinvolto la donna (che avrebbe riportato una frattura alla gamba) ed il suo nuovo compagno che ha riferito alla Polizia di avere impugnato un coltello per difendersi, colpendo il "rivale" all'addome.



L'uomo è sceso in strada con la lama ancora in corpo ed è entrato sanguinante nel supermercato di fronte, dove si è accasciato ed è stato soccorso. Ora è ricoverato all'ospedale di Borgo Trento, ma le sue condizioni non sono gravi. La coltellata ha mancato il cuore per pochi millimetri.



L'aggressore è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.



Anche la donna è finita in ospedale per le percosse ricevute dall'ex.