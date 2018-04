Va a cercare erbette e scompare, recuperato dall'elicottero

E' stato soccorso dall'elicottero dei vigili del fuoco e riportato a casa in buone condizioni un anziano di 78 anni che ieri era scomparso, nei pressi dei laghetti di san Martino di Lupari (Padova), facendo temere i familiari per la sua sorte.

L'uomo, residente a Tombolo (Padova), si era recato in zona per raccogliere bruscandoli. Mentre percorreva un tratto di campagna un po' scosceso è scivolato, finendo nell'erba alta, senza più riuscire a rimettersi in piedi. Lanciato l'allarme ai carabinieri, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, supportati dall'elicottero.

Al pilota è stato sufficiente il primo sorvolo per individuare il disperso. Un operatore è sceso nell'area con il verricello, e dopo essersi accertato delle buone condizioni dell'anziano l'ha aiutato a raggiungere le squadre dei soccorritori da terra.