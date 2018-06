Va alle nozze dell'amante vestita da sposa

Ha camminato lungo la navata fino all'altare, in abito da sposa. Peccato che il matrimonio non era il suo ma quello dell'amante. E' accaduto. E' accaduto a Benoni, città nel nord-est del Sud Africa. In un video si vede lo sposo mentre discute con l'ospite inaspettata e la sua futura sposa, quella vera, lì accanto si legge sul 'Mail online'.



Nel filmato, che condiviso sui social è diventato virale, si vedono sullo sfondo alcuni ospiti urlare scioccati mentre altri sembrano applaudire la donna.



Benoni è la città dove è nata l'attrice hollywoodiana Charlize Theron: qualcuno ha affermato che lei fosse ospite al matrimonio.