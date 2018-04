Usl2: quattro nuovi primari tra Treviso e Oderzo

TREVISO - Quattro nuovi primari per gli ospedali dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Li ha presentati oggi il direttore generale Francesco Benazzi in un incontro col personale ospedaliero nella sala convegni dell’ospedale Ca’ Foncello. Già in servizio, sono il Carlo Cernetti, direttore della Cardiologia del Ca’ Foncello; Paola Lago, direttore della Terapia Intensiva e Patologia Neonatale del Ca’ Foncello, e Pierantonio Novello, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Oderzo. Prenderà servizio a partire da questa estate, invece, Maurizio Nordio, come direttore della Nefrologia e Dialisi di Treviso.



“Oggi presento e accolgo ufficialmente nel ruolo di primari quattro validissimi professionisti, d’indiscutibile esperienza e capacità – sottolinea Benazzi -. Sono certo che saranno un arricchimento per i nostri ospedali per il bagaglio di esperienze che rappresentano e che sapranno incrementare la brillante tradizione della sanità trevigiana a vantaggio dei pazienti. Con essi, siamo certi di contare su direttori che sapranno mantenersi nel solco della continuità ma anche dell’innovazione”.



Cardiologia - Carlo Cernetti, classe 1967, direttore della Cardiologia dell’ospedale di Treviso proviene dall’ospedale di Castelfranco dove dal 2009 già dirigeva la struttura complessa di Cardiologia. Si è laureato all’università di Padova nel 1994, specializzandosi in Cardiologia nel 1998 presso lo stesso ateneo, con il massimo dei voti. La sua carriera professionale si è dipanata fino al primariato negli ospedali delle allora Aziende Ulss 8 (Asolo) e 13 (Mirano), dando grande impulso alla cardiologia interventistica e alle tecniche più avanzate. Nel 2012 a Castelfranco ha portato a termine il primo intervento di angioplastica in Italia con stent bioassorbibile. Ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni scientifiche.



Patologia Neonatale - Paola Lago assume il primariato a Treviso lasciando Padova. Presso l’azienda Universitaria Ospedaliera padovana lavorava in Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, in seno al Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, e dirigeva dal 2006 l’Unità Qualità, Risk Management e Organizzazione interna. Proveniente dalla provincia di Vicenza, si è laureata a Padova nel 1986. Di seguito presso la stessa università si è specializzata in Pediatria, in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ed in Anestesia e Rianimazione. Negli Stati Uniti, al Children Hospital di Philadelphia ha superato il corso post laurea in Neonatologia ed ha conseguito la certificazione di esperto in Rianimazione in Sala Parto ed ECMO neonatale (Circolazione extracorporea a membrana). La sua carriera si è svolta interamente all’Azienda Ospedaliera universitaria di Padova, dove è anche docente alla Scuola di specialità di Pediatria e in diversi Master.



Anestesia rianimazione – Assume il primariato del reparto opitergino che già reggeva come “facente funzioni” dal 2016, Pierantonio Novello. Nato a Mogliano Veneto nel 1955, nel 1987, ha ottenuto la specializzazione in Anestesia e Rianimazione. La sua è una lunga esperienza maturata al Ca’ Foncello di Treviso dove è entrato nel 1988. Già responsabile dei turni di servizio di 33 colleghi e anestesista referente per l’Ortopedia, nel 2010 assumeva l’incarico di direttore dell’unità semplice di Emergenza Intraospedaliera, accompagnandolo dopo due anni con quello di vicedirettore del reparto di Anestesia e Rianimazione. Dal 2016 ha assunto la direzione dell’Anestesia d’Urgenza in ambito chirurgico fino alla nuova responsabilità presso l’ospedale di Oderzo.



Nefrologia e Dialisi - Dalla Ulss Euganea di Padova, la prossima estate prenderà servizio a Treviso Maurizio Nordio. Veneziano, nato nel 1957, si è specializzato in Nefrologia nel 1986. Ancora col massimo dei voti e la lode, nel 2006, ha conseguito il Master in Epidemiologia valutativa a Verona. Ha prestato servizio presso la Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Venezia, progredendo nella carriera, fino al 2008. In quell’anno, infatti, ha lasciato il capoluogo lagunare per assumere la direzione dell’unità complessa di Nefrologia e Dialisi degli ospedali di Camposampiero-Cittadella. Ha sottoscritto circa 140 pubblicazioni scientifiche ed è stato docente di Strumentazione Biomedica al corso di laurea in Ingegneria elettronica dell’Università di Padova.