Uscita del traforo su via Carso: "Preoccupati per gli studenti e per il traffico"

VITTORIO VENETO - “In merito all’uscita del traforo sul parcheggio del cimitero di Sant’Andrea, ad oggi nulla si sa se non quanto riportato dalla stampa”: a dichiararlo è il consigliere di Partecipare Vittorio, Matteo Saracino, che ora chiede un consiglio comunale straordinario in cui venga illustrato nel dettaglio il progetto.

“Riteniamo che sia dovere della giunta informare il consiglio comunale ed i propri cittadini in merito alla situazione e all’avanzamento dei lavori, a fronte soprattutto delle criticità e del forte impatto ambientale che una tale uscita comporterà - dichiara Saracino - In particolare siamo molto preoccupati per la sicurezza degli studenti delle scuole, per la staticità della chiesa del cimitero e per le conseguenza sul traffico”.

Preoccupa soprattutto l’innesto a sud con via Vittorio Emanuele. “Riteniamo necessaria la convocazione di un consiglio comunale straordinario al quale invitare i responsabili di Anas e delle ditte che stanno svolgendo i lavori affinché illustrino il progetto – continua il consigliere - Si darà così la possibilità ai consiglieri di fare domande per capire quali conseguenze avrà sulla città un’uscita del genere e quali soluzioni verranno messe in campo per gestirle e ridurre al minimo l’impatto ambientale”.

Recentemente la giunta ha dato l’ok per l’uscita su via Carso, approvando il progetto definitivo presentato da Anas. L’amministrazione ha però chiesto che venga garantita la fluidità della viabilità lungo il tratto di via Carso a sud dell’attestazione in rotatoria, e che venga garantita la sicurezza della mobilità sia carraia che pedonale nell’ambito del campus scolastico. Il “Beltrame” ed il “Flaminio”, infatti, in quella zona, ospitano più di mille studenti.