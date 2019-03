Usava i cestini del parco giochi per buttare i suoi rifiuti, oltre 100 euro di multa

PONZANO - Utilizzava anche i cestini dell’area verde con i giochi per i bambini per disfarsi dei suoi rifiuti. Ma l’ecovandalo è stato stanato dagli addetti della vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ponzano Veneto ha fatto accurate indagini, usando anche sistemi di videosorveglianza.



E’ successo a Ponzano, dove la vigilanza sta svolgendo controlli e indagini per contrastare gli abbandoni di rifiuti in alcuni punti critici, in particolare la zona di via Antiga sud spesso presa di mira dagli ecovandali.

Gli addetti alla vigilanza ambientale dopo approfondite indagini e controlli sono riusciti ad identificare l’ecovandalo, anche grazie agli indizi lasciati tra i rifiuti: si un’utenza residente nel comune di Treviso che sta attraversando una particolare situazione di disagio sociale, senza residenza né regolare contratto di gestione dei rifiuti, che ora dovrà sanare la propria posizione.



Il responsabile probabilmente pensava di eludere il sistema tariffario in vigore, invece, oltre al saldo degli svuotamenti minimi obbligatori, mai fatti, ora dovrà pagare anche una sanzione da 115 euro. La sinergia creata tra cittadini amministratori, Polizia Locale e Ufficio Ambiente del comune di Ponzano Veneto con il Bacino Priula ha permesso di individuare i responsabili di questi abbandoni.



Un altro importante risultato nel contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. La cura e il rispetto dell'ambiente, infatti, non devono mai mancare in una società che si voglia definire civile, perché chi abbandona i propri rifiuti, prima o poi, viene “beccato” come ben dimostrano questi casi.