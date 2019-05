Usa-Cina, botta e risposta sui dazi

"Alla Cina rincresce profondamente dover adottare contromisure". Pochi minuti dopo l'entrata in vigore del rialzo dal 10 al 25% dei dazi americani su prodotti cinesi del valore di 200 miliardi di dollari e a poche ore dalla ripresa dei negoziati sul commercio in corso a Washington tra delegazioni cinesi e statunitensi, il ministero del Commercio di Pechino ha annunciato contromisure, senza fornire ulteriori dettagli.



Alla mezzanotte intanto, le sei in Italia, è scattato l'aumento dal 10 al 25% dei dazi esistenti su prodotti cinesi del valore di 200 miliardi di dollari. Ieri, il vicepremier cinese Liu He a capo della delegazione di Pechino a Washington, ha definito, parlando con la CCTV l'aumento dei dazi "estremamente sfavorevole alle due parti".