Usa chiedono l'estradizione di Assange

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalizzato la richiesta per l'estradizione di Julian Assange dalla Gran Bretagna. Lo scrive il Washigton Post, specificando che la richiesta è stata inoltrata ieri. Il trattato sull'estradizione tra Stati Uniti e Gran Bretagna prevede che il passo venga compiuto entro 2 mesi dall'arresto del soggetto da estradare. Il fondatore di WikiLeaks è stato arrestato a Londra l'11 aprile.

Lo stesso trattato impedisce agli Stati Uniti di perseguire Assange per presunti crimini che non siano menzionati nella richiesta, a meno che i reati non vengano compiuti dopo l'estradizione. Assange a maggio è stato incriminato per violazioni dell'Espionage Act e per aver cospirato nell'azione di hackeraggio di un computer governativo. Assange sta scontando una condanna a 50 settimane di reclusione a Londra. La scorsa settimana, per motivi di salute, non ha presenziato ad un'udienza del procedimento a suo carico. Oggi è in programma una nuova udienza

In Svezia, il fondatore di WikiLeaks è al centro di un'indagine per un caso di presunta violenza sessuale. Il tribunale di Uppsala ha bocciato la richiesta di estradizione avanzata dalla procura. A Londra, due mesi fa, l'arresto è stato eseguito in base da un mandato emesso nel 2012. Assange avrebbe dovuto rispondere alle autorità svedesi nell'ambito dell'indagine sul presunto stupro e invece si rifugiò nell'ambasciata dell'Ecuador, dove è rimasto 7 anni.