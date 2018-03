Usa il cellulare in carica mentre fa il bagno, 14enne muore folgorato. E’ il quarto in poco tempo

Una tragedia che ha numerosi precedenti, quella avvenuta a Pont-de-Loup, cittadina belga, nei giorni scorsi. Un 14enne è morto folgorato da una scarica elettrica mentre faceva il bagno. Come riporta la stampa locale, il ragazzino aveva in mano lo smartphone e il dispositivo era attaccato alla presa della corrente quando il contatto di questo con l’acqua ha generato una scarica elettrica che per il 14enne si è rivelata fatale.

Al momento dell’incidente, il ragazzino era da solo in casa e quando sono arrivati i genitori lo hanno trovato privo di sensi. Vano il disperato trasporto del giovane in ospedale.

A fine febbraio, una 17enne era morta folgorata dallo smartphone, e poco prima una 21enne incinta e una 12enne hanno perso la vita facendo il bagno con il cellulare in carica.