Uomo trovato morto all’aeroporto di Malaga, con i genitali in una scatola di tonno e il prosciutto nel sedere

E’ stato risolto in questi giorni il mistero che avvolgeva la morte di un uomo trovato morto fuori dall’aeroporto di Malaga nell’ottobre 2016. La vittima, un senzatetto inglese di 51 anni, era stata trovata legata a una panchina a pancia in giù, con i pantaloni abbassati, i genitali nudi inseriti in una scatoletta di tonno vuota, e delle fette di prosciutto adagiate sul sedere.

La drammatica scena era rimasta priva di esatte risposte, ma dopo approfondite indagini, sono state arrestate tre persone: si è trattato di omicidio colposo.

Il 51enne, ubriaco, aveva litigato con altri senzatetto e questi, quando lui era in condizioni disastrose a causa dell'eccesso di alcol, lo hanno spogliato, legato, e lasciato a faccia in giù, mettendogli pure un mozzicone di sigaretta in bocca.

L’uomo ha poi rimesso e si è soffocato con il suo stesso vomito tra le risate degli altri homeless, che hanno anche filmato la scena.