Uomo investito e ucciso, lunghe code in tangenziale

UDINE - Tragedia all’alba di oggi, sabato 6 gennaio, lungo la tangenziale ovest a Udine Nord. Lungo il tratto in direzione Tavagnacco, prima della curva che porta all’ingresso dell’autostrada, un uomo che stava attravesando la strada è stato investito da un furgone e ucciso. La vittima è un 43enne di Udine.

ncora non chiare le cause esatte dell’incidente ma in quel momento pioveva e c’era nebbia.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la polizia stradale di Udine. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code.