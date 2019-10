Uomo asserragliato in un museo, scritte in arabo sulla facciata

Almeno una persona, un uomo, è asserragliata dalle 8 di questa mattina all'interno del Museo archeologico di Saint-Raphael, in Francia. Scritte minacciose sono apparse sulla facciata del centro culturale. Una o due le persone entrate con effrazione la notte scorsa nell'edificio secondo fonti della polizia.

L'allarme è stato dato da una dipendente che ha scoperto una scritta in arabo sulla facciata al suo arrivo: "Il museo diventerà un inferno", ha riferito la donna secondo quanto riferito da Bfmtv. Avvisati questa mattina alle 7.30 gli agenti arrivati sul sito non hanno precisato se questa persona sia armata o no, e non è stato neanche specificato se vi siano ostaggi.

La persona asserragliata si rifiuta di uscire e le forze dell'ordine non sarebbero riuscite a entrare in contatto con lui.

Con un tweet la polizia del dipartimento di Var ha indicato solamente che è in corso un intervento nel centro della città.