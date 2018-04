Un'altra centralina sul Meschio, partiti i lavori in località La Sega

VITTORIO VENETO - Iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova centralina sul Meschio: sorgerà in località La Sega, in val Lapisina. Si tratta di una struttura inferiore ai 100 kw, autorizzata quindi dal comune: ci sono comunque prescrizioni molto importanti, sia per la costruzione che per la fase di collaudo dell’opera.

“Ci sono anche delle prescrizioni post operam – spiega l’assessore all’ambiente Giuseppe Costa – Riguardano la rumorosità dell’impianto”. E’ l’ennesimo impianto che viene costruito sul Meschio, che ormai è letteralmente falcidiato da queste centraline.

Ad inizio lavori sono stati prelevati anche gli esemplari delle specie ittiche protette che vivono nel fiume. L’impianto era stato al centro della polemica nell’ultima seduta del consiglio di quartiere della Val Lapisina, con protagonista il consigliere comunale della Lega Bruno Fasan.