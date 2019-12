Una vera e propria folla a Ceneda: circa mille persone a tirar bandòt

VITTORIO VENETO - Erano circa mille le persone che ieri hanno partecipato al tradizionale appuntamento dei bandòt.

Tantissimi bambini, ragazzi e genitori hanno percorso le vie di Ceneda con barattoli e cocci legati ai fili, per richiamare San Nicolò.

Un appuntamento che non delude mai, e che anche quest’anno ha coinvolto una vera e propria folla, con il solito motto: “ciamàr San Nicolò tirando i bandòt per le vie e dopo, ceti, ceti, spetar che el rive a casa co i so regai”.