"Una fonte d'ispirazione e ammirazione per noi": l'addio dei figli a Vincenzo, scomparso improvvisamente a 56 anni

SAN FIOR - Una lettera che ha commosso la comunità di Castello Roganzuolo e San Fior, quella scritta dai figli di Vincenzo Gardin e letta durante il funerale del 56enne, deceduto mercoledì scorso.

“Signore, ti affidiamo una persona davvero speciale, ti chiediamo di prendertene cura, di abbracciarla forte per noi, tutte le volte che vorrai – gli hanno scritto i figli Samuela, Sofia ed Elia, salutandolo per l’ultima volta oggi pomeriggio nella chiesa di Castello Roganzuolo -. Questa persona a noi tanto cara è stata marito, padre, fratello, amico, compagno di vita, per noi. È stata forza, determinazione, coraggio, fonte d’ispirazione e ammirazione per noi. È stata amicizia, punto di riferimento, presenza affettuosa, allegria, per noi. È stata dedizione, sacrificio, fatiche, dignità, fragilità e sensibilità”.

Vincenzo è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio mentre lavorava in una casa di Vittorio Veneto: per una vita è stato pittore edile, ed era molto conosciuto in paese anche per la sua attività, che lo ha portato a lavorare nelle case di tanti sanfioresi e non solo. Grande appassionato di calcio e tifoso della Fiorentina, ha lasciato un grande vuoto a San Fior: oggi in tanti si sono stretti intorno alla famiglia per il funerale.

“Una persona dal cuore grande la ricorderai nelle vie di Castello, nelle case dove ha lavorato, nelle partite di calcetto il giovedì. La ricorderai ogni volta che canta Vasco, ogni volta che farai un viaggio, ogni volta che camminerai nel bosco, ogni volta che vedrai il mare e ne sentirai il profumo, e tutte le volte che semplicemente ti mancherà”.

Una foto con i figli Elia e Sofia

E proprio le note e le parole di Vasco sono state scelte per dare l’estremo saluto al 56enne, morto improvvisamente meno di una settimana fa.