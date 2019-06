Una folla di oltre 500 persone ha detto addio a Diego, il vittoriese stroncato a soli 35 anni dal male

VITTORIO VENETO - Erano in più di 500, oggi pomeriggio nella chiesa di Carpesica, a salutare Diego Daniotti, il vittoriese stroncato a soli 35 anni da un tumore.

La chiesa era stracolma, in molti hanno dovuto assistere alla cerimonia all’esterno del luogo sacro: famigliari, amici, conoscenti hanno voluto salutare il giovane, che era molto conosciuto in città.

Lo testimonia la grande presenza di oggi pomeriggio, oltre ai tantissimi messaggi di cordoglio arrivati via social dopo la scomparsa di Diego.

Fidanzato da 5 anni con Denise, il giovane aveva scoperto di essere malato circa un anno fa.

Lavorava come meccanico alla Savno: chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo di compagnia, allegro, che non rinunciava a far festa con gli amici.

Quegli stessi amici che oggi a Carpesica si sono stretti intorno alla famiglia di Diego per l’ultimo omaggio al giovane.