Una fetta di Tiramisù per aiutare i territori colpiti dal maltempo

TREVSO - Sta per arrivare il fine settimana più dolce dell'anno. Sabato 1 e domenica 2 dicembre, semplicemente ordinando una golosa porzione del celebre dolce trevigiano nei locali aderenti, si potrà compiere un gesto di solidarietà nei confronti dei territori colpiti dal maltempo di fine ottobre.



Per tutto il week-end, infatti, presso i ristoranti di Treviso Le Beccherie , Acquasalsa, Ai Soffioni, Al Corder, Proseccheria e Aimè per ogni porzione di Tiramisù di Treviso servita sarà devoluto 1euro al Conto Corrente attivato dalla Regione del Veneto a favore delle zone colpite dal maltempo. “Il nostro è un piccolo gesto – spiega l'imprenditore Paolo Lai – con il quale intendiamo dare un contributo a tutte quelle comunità che stanno vivendo un momento difficile. L'iniziativa parte da noi ma saremo ben lieti se altre realtà trevigiane si unissero a questo progetto perché - mai come in questo caso - l'unione fa la forza”.



Il Tiramisù diventa dunque il simbolo di un'iniziativa semplice nata con lo scopo di aiutare e, soprattutto, non dimenticare chi sta cercando di tornare alla normalità.



“Abbiamo scelto di identificare questo progetto con il Tiramisù – prosegue Lai – perché, oltre ad essere uno degli emblemi di Treviso, è anche il dessert della tradizione, quello che viene preparato in tutte le famiglie. Un dolce che è nato storicamente come gesto d'affetto e che oggi vogliamo far diventare un simbolo di solidarietà e rinascita”.