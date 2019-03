Una cena benefica per acquistare un furgone per persone con disabilità: arrivano oltre 750 persone

CIMADOLMO - Oltre 750 i presenti sabato sera per la cena organizzata in occasione del primo compleanno del comitato Melograno di Ponte di Piave, presieduto da Daniele Furlan.



La serata è stata organizzata dalle Onlus la Piave, Onlus Dignità rispetto e solidarietà e gestita dalla ProLoco di Cimadolmo con il patrocinio dell Comune di Cimadolmo.



L’obiettivo era l'acquisto di un mezzo per il trasporto di persone con disabilità. E i risultati hanno superato ogni aspettativa. Oltre alle associazioni aderenti al comitato, sono giunte diverse associazioni del Veneto e del Friuli. Presenti anche la ProLoco di Ponte di Piave, l'associazione Madonna della Salute di Oderzo, diversi donatori.



Un insieme di realtà a sostegno del Comitato che ha davvero sorpreso tutti, ma non Furlan che ha dichiarato: "Il Comitato è questo. Non è un progetto di comunicazione ma di unione, di condivisione. Probabilmente questa partecipazione, questo sostegno sorprenderanno, ma è così. Il Comitato è nato semplicemente dalla volontà, poi ha offerto e offre opportunità".



"Nei prossimi giorni daremo ogni dettaglio. Pensavamo di poterlo fare come sempre nell'immediato entro una decina di giorni avremo tutti i dati».