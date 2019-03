Un risotto per aiutare Rocca Pietore, comune bellunese messo in ginocchio dal maltempo

ZERO BRANCO - In programma stasera a Zero Branco un “risotto solidale” per il bellunese nelle tensostrutture della Pro loco in via Taliercio.



Le offerte raccolte saranno destinate alla ricostruzione di Rocca Pietore, il comune in provincia di Belluno messo in ginocchio dal maltempo tra ottobre e novembre scorsi.



Alla serata solidale partecipano le 13 Pro Loco del consorzio CentroMarca.



Si tratta solo dell’ultimo appuntamento in provincia di Treviso finalizzato ad aiutare il bellunese: decine infatti le iniziative di raccolta fondi per risollevare i comuni montani del Veneto.