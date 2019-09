Un muro d'erba fuori dal casello di Vittorio Nord: "Intervenite prima dell'ennesimo incidente"

VITTORIO VENETO - Un muro verde toglie la visuale alle auto che, in uscita dal casello di Vittorio Veneto nord dell’A27, si immettono nella statale Alemagna. «Autostrade intervenga con lo sfalcio prima che si verifichi l’ennesimo incidente» l’appello lanciato da Silvano De Nardi, presidente del quartiere della Val Lapisina.

Lo svincolo su via Negrisiola è tristemente noto per i tanti incidenti che si sono verificati negli ultimi tempi, uno anche mortale a giugno. Nei giorni scorsi, un sopralluogo congiunto di Autostrade per l’Italia, Anas e comune ha messo in luce la necessità di alcuni interventi, come dei segnali luminosi, per indicare la pericolosità dell’innesto stradale, questo in attesa di un’auspicata rotatoria.

«In questi giorni – testimonia De Nardi – le auto in uscita dall’autostrada che vogliono immettersi nella statale e svoltare a destra in direzione Porta Cadore non riescono a vedere le auto che arrivano da nord, tra il dosso del manto stradale esistente e l’erba alta che fa da muro. Credo che il minimo, in attesa di un intervento di messa in sicurezza, sia che Autostrade tenga regolarmente tagliata l’erba, prima che si verifichi l’ennesimo incidente».