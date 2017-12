Un mese in coma, la moglie del tifoso "adottata" dagli ultras avversari

VICENZA - Da un mese è ricoverato all'ospedale di Vicenza dopo i tafferugli tra i supporter della sua squadra, la Sambenedettese, e gli ultras del Vicenza, ma è proprio a questi ultimi che la moglie di Luca Fanesi, 44 anni, si sente di dire grazie per essere stata 'adottata' da loro.

Teresa Brecciaroli, 39 anni, li definisce "i miei angeli": le hanno affittato una casa dove è ospitata insieme ai suoi figli di 7 e 13 anni e stanno provvedendo a tutte le spese, compreso il cambio delle lenzuola, oltre a seguire in ospedale la ripresa lenta del marito.

Sugli scontri del dopo partita, come riporta il Corriere della Sera, è in corso una indagine della Procura di Vicenza. La Digos sostiene che Fanesi, già sottoposto a Daspo dopo un precedente scontro con i tifosi della Ternana, correndo verso i pulmini dei marchigiani ha urtato violentemente contro un cancello, crollando a terra. Gli ultras della Sambenedettese dicono invece che l'uomo sarebbe stato colpito a manganellate mentre si trovava a terra.

"Ma davvero state facendo tutto questo per me? - ha detto Fanesi, risvegliandosi dopo il coma, vedendo i tifosi vicentini passati a salutarlo in ospedale - Davvero state ospitando tutta la mia famiglia? E pensare che io non ricordo niente di quel giorno".