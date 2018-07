Un consiglio comunale di sabato mattina, alle 8.30, il 4 di agosto. Per decidere il futuro dell'ex Carnielli

VITTORIO VENETO - Scoppia un’altra polemica a Vittorio Veneto: questa volta è il consiglio comunale convocato per sabato 4 agosto alle 8.30 a scatenare le reazioni delle opposizioni. L’unico punto all’ordine del giorno è quello – scottante – dello schema di accordo per l’ex Carnielli, la cui bonifica ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi.

L’attacco al Pd arriva dal consigliere di Partecipare Vittorio Matteo Saracino: “Mi chiedo come faccia Dus (capogruppo del Partito Democratico, ndr), ad andare in giro per la città. Mente per favorire qualcuno e non certo la salute pubblica”.

Il timore di Saracino è che il comune “venda le quote Asco per finanziare la bonifica del sito”. La vendita delle quote verrà discussa lunedì sera in commissione, prima del consiglio comunale. Dall’esponente della minoranza era arrivata la critica ad un’eventuale bonifica finanziata dal comune, che “si accolla così spese che non gli competono”.

L’amministrazione ha già stanziato oltre un milione di euro alla voce “Garantire il servizio di approvvigionamento dell’acqua e di smaltimento di reflui” del Dup, e secondo molti si tratterebbe proprio del finanziamento alla bonifica dell’area, che è comunque di proprietà privata. “C’erano più trasparenza e democrazia prima – ha commentato il consigliere leghista Gianluca Posocco -. Ma noi ci saremo in consiglio, loro forse l’hanno convocato sabato mattina perché poi devono andare in ferie. Le commissioni convocate per lunedì hanno comunque tutta l’aria di un blitz”.