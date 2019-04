Un altro vigneto vicino all'asilo

VITTORIO VENETO - Un altro vigneto vicino ad un asilo. Questa volta tocca alla scuola per l’infanzia “Collodi” di Carpesica, vicino al quale sono stati recentemente installati i pali per le viti (nella foto, a destra). Da qualche settimana sono stati messi in atto tutti i preparativi per l’installazione di un nuovo vigneto, ad una decina di metri dall’area dove i bambini giocano all’aperto.

Il nuovo vigneto si trova un po’ più a valle rispetto a quello già esistente, che si trova sulla sommità della collina, sempre vicino all’asilo. Dopo la scuola per l’infanzia di San Giacomo, dove è stata fatta una battaglia contro il nuovo vigneto e dove tuttora la partita è aperta (visto il ricorso al Tar della proprietà contro i provvedimenti del comune), ora è l’asilo di Carpesica a finire sotto i riflettori.

Da tempo, come detto, esiste un vigneto sulla collina adiacente alla struttura, ma ora arriva un altro “pezzo” dedicato alle viti. Il fatto è stato segnalato all’amministrazione vittoriese. Secondo la modifica al regolamento di polizia rurale recentemente approvata dal consiglio comunale, i nuovi impianti vicini alle aree sensibili, come le scuole, dovranno essere coltivati con metodo biologico certificato e usare sistemi di recupero per i trattamenti.

Per nuovo impianto si intende un vigneto che non ha ancora subito trattamenti. Al di là della rete di confine del parco esterno, i bambini troveranno ora un nuovo vigneto, al posto della distesa d’erba che c’era prima.