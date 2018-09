Uccide la moglie e poi si toglie la vita sparandosi in bocca

VICENZA - E’ morto Zoran Lukijanovic, uomo serbo di 40 anni, che stamane in seguito alla fuga dopo l’omicidio della coniuge ha deciso di togliersi la vita esplodendo un colpo di pistola nella propria bocca, procurandosi una morte celebrale.

La tragedia si è consumata nell’area di servizio di Arino, sulla A4, nel veneziano dove l’uomo era stato raggiunto dalla polizia stradale, allertata dai carabinieri di Vicenza.

Subito dopo l’uxoricidio l’auto utilizzata dall’assassino per la fuga, una Passat, era stata segnalata. Le forze dell’ordine hanno assistito attoniti alla scena senza alcuna possibilità di intervenire: il serbo, infatti, ha prima sparato due colpi in aria e ha poi esploso il terzo contro di sé. Sono stati immediatamente avvertiti i soccorsi ma una una volta trasferito d’urgenza all’ospedale Euganeo di Padova non c’è stato nulla da fare.

I medici avevano comunicato che le speranze di salvarlo erano minime. La moglie Tanja Dugalic (33) è stata ritrovata morta nella propria abitazione a Lonigo. La donna è stata uccisa dal marito con tre colpi della stessa pistola semiautomatica cal.7,65 con cui si è poi tolto la vita.