Uccide il marito e mura il cadavere, condannata a tre anni

Aveva ucciso il marito sparandogli. Poi aveva murato il cadavere. Era stata condannata a tre anni e ora è di nuovo libera.

E’ polemica in Francia sul caso di Edith Scaravetti, che si è fatta tre anni di galera per aver ammazzato e murato il marito. L’accusa aveva chiesto 20 anni, ma poiché la difesa aveva dichiarato che il marito di Edith l’aveva maltrattata e vessata per 10 anni e che lei gli avrebbe sparato involontariamente, la pena era scesa.

Ora che la donna è di nuovo libera, tornano a protestare i familiari della vittima secondo i quali la condanna avrebbe dovuto essere ben maggiore.