Ubriaco si fa 70 chilometri in contromano in autostrada

VICENZA - Aveva un tasso alcolemico di 1,49 grammi di alcol per litro di sangue, quasi tre volte il consentito. Si era fatto circa 70 km in autostrada, sulla A31, di notte: lo hanno fermato gli agenti della polizia stradale tra i caselli di Albettone e Montegaldella, nel vicentino.

Come riporta il Gazzettino, un 61enne ha percorso in senso contrario l’autostrada nella notte di Natale, intorno all’1 e 20 del 25 dicembre.

Una corsa che poteva trasformarsi in tragedia, ma che fortunatamente non ha causato nemmeno un ferito. A rimetterci è stata solo la sbarra di un casello della Valdastico, abbattuta dalla sua auto.

Per questa corsa a cavallo delle province di Vicenza, Padova e Rovigo gli è stata sospesa la patente, ed è stato denunciato in procura per guida in stato d’ebbrezza.