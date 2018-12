Ubriaco sale sull’albero di Natale in piazza e si rifiuta di scendere

Una notte movimentata a Montagnana, comune padovano dove questa notte i vigili del fuoco sono dovuti salire sull’albero di Natale per far scendere un uomo che aveva preso posto sulla cima dell’abete.

Alcuni passanti avevano notato una figura sull’albero e avvertito le forze dell’ordine. I pompieri, una volta in piazza, hanno tentato di far scendere l’uomo dall'abete ma questo non ne voleva sapere di muoversi e così sono saliti loro.

Non si sa perché l’uomo si fosse arrampicato, ma quando è stato trovato era notevolmente ubriaco.