Ubriaco, drogato e senza patente si schianta contro una casa. Poi aggredisce proprietario e poliziotto

Alla guida in stato di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica da stupefacenti, senza patente in quanto sospesa nel 2006 per mancanza dei requisiti, ha danneggiato con l'auto il cancello di un'abitazione, aggredendo, poco dopo, il proprietario che gli chiedeva spiegazioni e successivamente uno degli agenti di polizia locale intervenuti sul posto.

Il fatto, avvenuto ieri mattina a Vicenza, ha visto come protagonista un 36enne residente nel capoluogo berico. Raggiunto dai poliziotti dopo l'incidente, l'uomo li ha minacciati con una bottiglia e ha, quindi, tentato di fuggire, ma è caduto dopo pochi passi. Sedato con lo spray al peperoncino per aver reagito violentemente, ha cercato di liberarsi dalla presa degli agenti, ferendone uno di loro che ha riportato lesioni alla spalla guaribili in 7 giorni.

Una volta ammanettato, l'uomo è stato accompagnato, al comando per gli accertamenti, ma visto che non si calmava è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato sedato, medicato e ricoverato in osservazione. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica ed ebbrezza alcolica, guida senza patente e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.