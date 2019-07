Ubriaco con il tir in autostrada contromano

IMPERIA - Tragedia sfiorata nella nottata in Liguria per un Tir che è entrato in autostrada contromano.



Oggi, sabato, un camionista romeno risultato poi ubriaco ha percorso circa tre chilometri contromano sull'Autostrada dei Fiori.



L'episodio è accaduto in provincia di Imperia, tra Bordighera e Sanremo.



Il conducente era appena uscito da una piazzola di sosta e ha imboccato la strada contromano, rischiando diverse volte incidente con i veicoli che procedevano nella direzione corretta.



L'autista del tir, un cittadino rumeno di 56 anni è stato poi fermato. È risultato positivo all'alcol test (tasso alcolico nel sangue pari a 1,80 g/l) e viaggiava ad una velocità prossima ai 100 chilometri orari.