Ubriaco in auto lungo i binari, paura sulla Venezia-Udine

E’ stato fermato mentre, alle 4 dell’altra notte, tentava di percorrere i binari con la sua auto, che guidava in stato di ebbrezza. E’ stato denunciato per danneggiamento aggravato, oltre che per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, un 42enne del pordenonese fermato dai Carabinieri di Sacile.

L’uomo aveva abbattuto un cancello a Fontanabredda e con l'auto aveva tentato di correre sui sui binari, come fosse un treno. Questo ha provocato l’arresto immediato di un carico merci che stava arrivando. Per fortuna non ci sono stati feriti.