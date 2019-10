COLLE UMBERTO - I carabinieri della stazione di Caneva hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un 35enne di Colle Umberto. L’uomo, agente di commercio, è stato fermato per un controllo all’una di notte di giovedì, in piazza Martiri Garibaldini a Caneva.

L'esame dell’etilometro ha dato come risultato un tasso di oltre il doppio dei limiti di legge. La patente è stata immediatamente ritirata.