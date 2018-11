Ubriaco aggredisce compagna e carabinieri

Un uomo di 44 anni residente a Padova è stato arrestato dai Carabinieri di Verona per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è finito in manette dopo avere cercato, in preda ai fumi dell'alcol, di sfondare la porta di casa della convivente per entrare e picchiarla.

La donna, spaventata, ha chiamato il 112 e quando i militari sono arrivati sul posto l'uomo era riuscito a introdursi nell'appartamento e stava inveendo contro la compagna, che nei giorni precedenti era già stata ripetutamente picchiata e minacciata.

Per bloccare e portare in caserma il 44enne è stato necessario l'intervento di una seconda pattuglia, ma l'uomo ha continuato a dare in escandescenze, prendendo a calci l'auto di servizio dell'Arma e picchiando più volte i carabinieri durante le operazioni di identificazione.