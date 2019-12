Uber: 6.000 aggressioni sessuali denunciate negli Usa in 2017-'18

L'applicazione Uber ha pubblicato il suo primo rapporto dettagliato sulla sicurezza del servizio, rivelando di aver registrato 5.981 aggressioni sessuali negli Stati Uniti in due anni, 2017 e 2018, denunciate da utenti, autisti o terzi. Nel diffondere il documento, la piattaforma che offre un servizio di prenotazioni di veicoli con autista, sottolinea come questi incidenti "siano stati segnalati sullo 0,00002% delle corse", circa 4 milioni al giorno negli Stati Uniti.



"Per quanto rari, rappresentano tutti l'esperienza di un individuo che è stata molto dolorosa. Una sola segnalazione basterebbe ad essere di troppo", concede Uber, secondo cui "la gente ha il diritto di conoscere le condizioni di sicurezza in cui operano le società cui ci si affida ogni giorno". "La piattaforma - commenta Tony West, direttore giuridico del gruppo - riflette il mondo nel quale operiamo con i suoi buoni e i suoi cattivi aspetti".