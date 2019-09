E' stata condannata a 9 anni e 8 mesi di carcere Canan Kaftancioglu, responsabile del Chp, il principale partito di opposizione in Turchia, nella provincia di Istanbul. Come riportano i media locali, Kaftancioglu è stata condannata per "insulti al capo dello Stato" e "propaganda terroristica" in relazione a una serie di tweet postati nel 2013. L'esponente del Chp è libera in attesa del processo d'appello.