Turismo: Gmeiner (Glamour), 'importante creare mercato e non farsi guidare'.

Roma, 16 set. (Labitalia) - Attenzione alle tendenze, nuove mete sia esclusive sia più easy, interpretazione delle esigenze di mercato e sinergia commerciale. Questi i punti fermi di Glamour, un tour operator di Viareggio dall’approccio 'sartoriale', con esperienza più che ventennale in tutto il mondo e catalogo sempre in aggiornamento e pensato per i viaggiatori. Ma due cose rimangono invariate, perché rappresentano l’identità e la vocazione del gruppo: la cura dei dettagli e l’esclusività. "Per noi è importante creare mercato, guidare il mercato e non farsi guidare dal mercato", afferma il direttore commerciale Fabrizio Gmeiner. Sempre mantenendo le caratteristiche di personalizzazione e viaggi tailor made in tutto il mondo, nell’ultimo anno ha ampliato la loro offerta, evolvendosi: "Abbiamo aperto - ricorda - nuove destinazioni, le ultimissime: Giordania, Israele e Brasile, Zanzibar, naturalmente con personale addetto al booking con esperienza sulla destinazione. Nel 2018 abbiamo aperto il prodotto Mar Rosso con il nuovo marchio Sneakers, sempre mantenendo il vero tailor made".

Anche andare incontro al consumatore capendone le esigenze è essenziale; il turismo segue andamenti che si aprono a interpretazioni sociologiche: "Vediamo picchi più alti di richiesta di preventivi in alcuni mesi dell'anno, cosa che prima - avverte - non era così evidente; proprio per questo cerchiamo di avere sempre offerte dai nostri allotment in tanti mesi dell'anno, e nello stesso tempo cerchiamo di stimolare e premiare un advance booking senza che questo venga penalizzato da offerte last minute. Naturalmente, rimane il nostro grande investimento con i 3.500 posti di allotment per il periodo delle festività di fine anno".

Parlando di Capodanno, ecco le mete previste interpretando le tendenze dal direttore commerciale di Glamour: "Come sempre New York, ma notiamo un interesse sempre maggiore anche sul Sud America e sull’area caraibica meridionale. Inoltre, cresce ulteriormente l'interesse per l'Oceano Indiano". Troviamo, infatti, un riscontro nelle anticipazioni sulle prossime novità, destinazioni, target e obiettivi da raggiungere: "Vogliamo ampliare l'offerta della destinazione Oceano Indiano, mettendo sul mercato - annuncia - nuove aperture e conseguentemente offerte vantaggiose ed esclusive. Abbiamo anche mirato al target più economico sul mercato Mar Rosso col brand Sneakerss".

Con il brand Sneakers per viaggi più easy Glamour ha ricevuto, a poco più di un anno dal suo esordio, un ottimo riscontro: "Le agenzie stanno percependo il prodotto come un prodotto più semplice da vendere - sottolinea Gmeiner - ma non meno curato. Potenzieremo e inseriremo molte partenze Europa per la stagione 2019-2020". In conclusione, per rimanere fedele a se stesso, Glamour Tour Operator punterà come sempre sullo sviluppo ulteriore e costante dell’esclusività, caratteristica che richiede un continuo cambiamento. "Cercheremo di stimolare destinazioni già affermate con inserimenti di città e aree meno presenti nelle offerte sul mercato", assicura il direttore commerciale.

Naturalmente il successo di un tour operator non è fatto solo di offerta di qualità e tendenze, ma anche di una buona rete commerciale, efficace e sinergica. Glamour ci tiene molto, come dice Gmeiner: "Abbiamo una presenza massiccia sul territorio con un forza vendite di 14 persone, che crea occasioni e opportunità per le nostre agenzie. Cerchiamo di offrire opportunità convenienti per portarle verso il tour operator. Abbiamo in previsione di potenziare alcune zone con una doppia presenza commerciale, in Lombardia, Lazio e Toscana".

Proprio per curare l’aspetto coesivo dell’azienda e dei suoi interlocutori e per fare team building, Glamour organizza annualmente il Glamour Exclusive Weekend, quest’anno dal 20 al 23 settembre. Una convention ideata con l’intento di premiare i suoi 20 Top business client e le sue 100 Top Adv italiane. "L’obiettivo è consolidare un evento che sia sempre di più un appuntamento di incontro tra noi, i nostri partner commerciali e le nostre agenzie partner: una piccola fiera dove ci si possa conoscere, confrontarsi e soprattutto crescere insieme", conclude.