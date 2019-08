Turismo: +13% presenze a Treviso in 5 mesi 2018

TREVISO - Le presenze turistiche a Treviso nei primi cinque mesi del 2018 hanno sfiorato le 132 mila unità, con un incremento di 13 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Per il sindaco Mario Conte questi dati, provenienti dall'osservatorio regionale veneto, rispecchiano la bontà della scelta di puntare su "eventi di qualità e attenta programmazione delle iniziative".



Conte ha anche annunciato la prossima introduzione del biglietto unico per i musei cittadini e la creazione di un sistema a rete fra le sedi che conservano il patrimonio artistico, comprese la Curia vescovile e la Fondazione Cassamarca.



Gli arrivi registrati fra gennaio e maggio sono stati 60.647, cioè 5 mila in più se confrontati con gli stessi mesi del 2018.