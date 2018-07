Turchia, licenziati 18mila dipendenti pubblici

Più di 18mila dipendenti pubblici turchi, inclusi funzionari di polizia, militari, insegnanti e professori universitari, sono stati licenziati perché considerati come minaccia alla sicurezza dello stato. Lo ha reso noto il governo due settimane dopo le elezioni e in anticipo sull'annuncio della fine dello stato di emergenza in vigore dal fallito golpe dell'estate del 2016 atteso per oggi, in coincidenza con il giuramento di Recep Tayyp Erdogan per un nuovo mandato da presidente.

Il nuovo decreto prevede anche la chiusura di 12 club, tre giornali, fra cui il filo curdo Ozgurlukcu Demokrasis, e un canale televisivo.