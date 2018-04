Tumori iposifari, a Montebelluna si tracciano le linee guida per il Veneto

MONTEBELLUNA - La gestione multidisciplinare del paziente oncologico, per rendere l'approccio terapeutico sempre più efficace. Sarà questo il tema al centro del convegno “Endocrinologia di Marca” che si svolgerà domani, sabato 21 aprile, all’Ospedale di Montebelluna, in cui si affronterà anche la riorganizzazione delle Aziende Sanitarie che, di fatto, rende prioritaria la collaborazione fra diverse discipline e specializzazioni. Un lavoro di squadra volto a personalizzare al massimo il trattamento, ancor più importante quando si affronta una patologia rara, come quella ipofisaria.

Il convegno riunirà, dunque, diversi specialisti dell'AULSS2 che si occupano di tumori dell’ipofisi, sia per rinforzare la collaborazione multidisciplinare, sia per costituire un Centro di Malattie Ipofisarie di eccellenza. "L’incontro, organizzato dall’ AULSS2 MARCA , avrà infatti come obiettivo la formulazione di linee guida, comuni a tutta la Regione Veneto, su come affrontare i tumori ipofisari nell'Area Vasta. Una forma neoplastica generalmente benigna e che da sempre viene considerata una rarità, ma che, stando ai più recenti dati epidemiologici, in realtà colpisce 1 soggetto ogni 2.000 persone.

Un dato che evidenzia come i sistemi diagnostici oggi siano in grado di rilevare anche lesioni minime, consentendo ai medici di intervenire tempestivamente e ben prima che il tumore dia segno della propria presenza . sottolinea Ernesto De Menis, direttore U.O di Medicina generale del presidio ospedaliero di Montebelluna - L’adenoma nell'Area Vasta origina infatti a livello dell’ipofisi, una piccola ghiandola del peso di circa 1 grammo che si trova alla base del cervello. Questa è un vero “computer centrale” che produce ormoni regolatori di altre ghiandole (ovaie, testicoli, tiroide, surreni…).

Per questo i tumori nell’ipofisi possono manifestarsi con sintomi aspecifici, che non rendono facile la diagnosi: alterazioni della fertilità, stanchezza, cefalea, alterazioni del campo visivo, ma anche un eccesso di ormone della crescita (GH) che determina gigantismo e acromegalia. E proprio una collaborazione fra Treviso e dei ricercatori finlandesi ha permesso la scoperta del gene che predispone all'acromegalia. Una ricerca pubblicata su Science nel 2006, seguita da altre ricerche genetiche internazionali, che si sono avvalse della casistica di oltre 130 pazienti affetti da acromegalia seguiti presso l'Ospedale di Montebelluna ed in altri Centri della Marca".

“Una conferma della qualità della sanità della Marca, dimostrata anche dal livello della Neurochirurgia di Treviso, uno dei Centri di eccellenza italiani della chirurgia dell'ipofisi con oltre 50 interventi all'anno, realizzati con tecniche all'avanguardia come l'endoscopia e la neuronavigazione intraoperatoria”, conferma il direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana, Francesco Benazzi.

(In allegato il programma)