Tsunami al concerto, l'onda investe la band

Un concerto al resort e la furia dell'acqua che si abbatte improvvisa su palco e pubblico, travolgendo ogni cosa al suo passaggio. Tragedia durante uno spettacolo in Indonesia, quando lo tsunami ha colpito il Tanjung Lesong resort, a ovest di Java, dove stanotte era in corso lo show della band pop Seventeen, letteralmente travolta dall'onda insieme agli astanti. A pubblicare il video è Channel NewsAsia, che spiega come siano diversi i dispersi.

Morto un membro della band, spiega ancora la testata, che pubblica anche la testimonianza del cantante del gruppo, Riefian Fajarsyah, che su Instagram ha confermato il decesso del compagno di palco, spiegando anche che la moglie e altri tre membri della band risulterebbero dispersi.