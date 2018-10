Trump: "Pronto a schierare esercito contro migranti"

Donald Trump continua ad alzare i toni sulla vicenda della carovana dei migranti che si avvicina e minaccia di schierare l'esercito sul confine meridionale degli Stati Uniti. "Chiedo con i toni più fermi al Messico di fermare questo assalto e se non lo faranno io chiamerò l'esercito e chiuderà il nostro confine meridionale" scrive in un tweet il presidente che sta politicizzando, in vista delle elezioni di midterm, l'avanzata di migliaia di migranti, tra i quali moltissimi bambini e anziani, in fuga da povertà e violenza dell'Honduras.

"Vedo come il partito democratico guida, perché ha voluto i confini aperti e queste leggi deboli, l'assalto al nostro Paese da parte del Guatemala, dell'Honduras e del Salvador, i cui leader fanno poco o niente per fermare il flusso di questa gente, tra i quali vi sono molti criminali", scrive ancora Trump che torna a minacciare di sospendere gli aiuti a questi Paesi.