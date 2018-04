Trump: "Presto decisioni importanti sulla Siria"

"Prenderemo decisioni importanti nelle prossime 24-48 ore". Donald Trump si esprime così, durante una riunione di gabinetto, dopo l'attacco chimico condotto su Douma. "Condanno gli atroci attacchi su siriani innocenti, condotti con armi chimiche proibite. Un attacco atroce, orribile. Stiamo studiando la situazione da vicino, siamo impegnati in una serie di meeting con le nostre forze armate. Prenderemo decisioni importanti nelle prossime 24-48 ore", dice il presidente degli Stati Uniti. "Siamo molto preoccupati - aggiunge Trump -, non possono accadere cose del genere. Analizzeremo questi atti barbarici. Se è la Russia, se è la Siria, se è l'Iran... se sono tutti insieme, lo capiremo e sapremo le risposte molto presto".

ONU - Intanto l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha puntato il dito in particolare contro i Paesi che hanno potere di veto. "Alcuni Stati molto potenti sono direttamente coinvolti nel conflitto in Siria e hanno completamente fallito nel fermare questa nefasta regressione verso una situazione senza regole per quel riguarda le armi chimiche" ha detto a Ginevra, riferendosi indirettamente a Paesi come la Russia e sottolineando che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non può rimanere inerte davanti all'ultimo presunto attacco con armi chimiche.

VETO - "La condanna a parole è chiaramente insufficiente" ha proseguito l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, evidenziando come "il mondo e in particolare gli Stati che hanno il potere di veto nel Consiglio di Sicurezza - devono svegliarsi, e svegliarsi velocemente".