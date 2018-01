"Trump pagò il silenzio di una pornostar"

Un avvocato di Donald Trump avrebbe pagato 130mila dollari a una pornostar un mese prima delle elezioni presidenziali del 2016.

Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate, secondo le quali la donna si sarebbe in cambio impegnata a non discutere in pubblico un presunto incontro sessuale con Trump. A pagare la porno attrice, Stephanie Clifford, sarebbe stato Michael Cohen, per dieci anni uno dei principali legali della Trump Organization.