Trump firma, stop a separazione bimbi

Come da lui stesso anticipato, il presidente americano Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per tenere unite le famiglie di migranti che varcano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico. Trump ha firmato l'ordine nello Studio ovale della Casa Bianca prima di partire per Duluth, in Minnesota, con al fianco il vice presidente Mike Pence e la segretaria alla Sicurezza interna Kirstjen Nielsen.

