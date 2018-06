Trump benedice Conte

"Ho appena incontrato il primo ministro italiano Giuseppe Conte, veramente un magnifico ragazzo. Farà un lavoro magnifico: gli italiani hanno fatto bene". Sembra quasi una benedizione il post su Twitter del presidente Donald Trump che ha ribadito il suo invito alla Casa Bianca. Il tweet è arrivato dopo che Trump aveva lasciato in anticipo il G7 per andare a Singapore per il vertice con Kim Jong un.

Ma già in un punto stampa durante il summit, Conte aveva detto di aver avuto "un colloquio davvero molto cordiale" con il presidente Usa: "Ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a formare una maggioranza di governo", aveva detto il premier aggiungendo: "C'è stato anche un invito alla Casa Bianca che abbiamo concordato verrà raccolto al più presto possibile", ha concluso il presidente del Consiglio.