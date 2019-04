Truffa dello specchietto, denunciato 26enne

CORDIGNANO - I carabinieri della Stazione di Cordignano hanno denunciato, per il reato di tentata truffa, un 26enne originario di Locri e residente in provincia di Catania, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine.

L’attività di indagine è iniziata il 10 marzo scorso, quando un cittadino di Sarmede di 76 anni ha presentato denuncia. Mentre si trovava con la propria auto a Cappella Maggiore era stato affiancato da un’Alfa Romeo 147 di colore nero, guidata dal 26enne, che simulava un contatto tra le due auto con il danneggiamento dello specchietto retrovisore. Alla richiesta del 26enne di un risarcimento in denaro, l’anziano non si è fatto trarre in inganno, rifiutandosi di consegnare i soldi e chiamando il 112, facendo sì che il ragazzo se ne andasse via.

I dettagli forniti dal 76enne in merito al soggetto ed alla tipologia della macchina, nonché i riscontri con le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso di risalire all’identificazione del 26enne, che è stato denunciato per il reato di tentata truffa. Era stato denunciato per lo stesso reato dai carabinieri della Stazione di Cison di Valmarino anche lo scorso 6 marzo, quando tentò di mettere in atto, inutilmente, la stessa tipologia di truffa nei confronti di un automobilista a Vittorio Veneto, in largo Porta Cadore.

I carabinieri raccomandano di prestare attenzione e di non cedere mai alle richieste di risarcimento sul posto, quindi non consegnare mai denaro contante e chiamare sempre i numeri di emergenza per richiedere l’intervento delle forze di polizia.