Trovato morto dopo un volo dal palazzo: è giallo

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto ieri a Vicenza per la probabile caduta dal quarto piano di un palazzo. Il corpo è stato rinvenuto attorno da due operai che stavano effettuando interventi di manutenzione elettrica nel caseggiato. Immediato l'allarme ai sanitari del Suem 118 dell'ospedale San Bortolo, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per i rilievi la polizia di stato con il reparto della scientifica per i rilievi.

Le indagini per far luce sulla vicenda sono proseguite per tutto il giorno. Esiste il massimo riserbo da parte degli inquirenti, che non escludono nessuna ipotesi, neanche quella dell'omicidio. Ad insospettire gli inquirenti il fatto che l'uomo era residente a Thiene (Vicenza) e non nel palazzo dove è stato trovato il corpo. Per questo motivo per tutta la giornata sono stati sentiti familiari e i condomini, anche per capire da dove sia avvenuto il tragico volo.

All'esterno, parcheggiata in viale Milano, sarebbe stata rinvenuta la sua macchina, una Bmw bianca dell'uomo, con alcune multe, che dimostrerebbero il fatto che era ferma da diversi giorni.