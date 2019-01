Trovato morto in casa: trovati hashish e cocaina

Da due giorni non aveva notizie di un amico, un 53enne nato a Rovigo e residente a Bologna, così una 41enne ha chiamato i Vigili del fuoco che hanno allertato la polizia di Stato. Ieri sera, alle 19.40 circa, le squadre di intervento hanno trovato la porta dell'appartamento dell'uomo, in zona Savena, chiusa a chiave dall'interno.

Dopo essere entrati hanno scoperto che il 53enne era deceduto probabilmente, a quanto si apprende, per cause naturali. Informato il pm Michele Martorelli, é stato deciso di trattare il caso per via amministrativa.

All'interno dell'appartamento sono state rinvenute anche alcune dosi di sostanze stupefacenti, da un primo accertamento, hashish e cocaina.