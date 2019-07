Trovato il manager dei musei di Treviso, è Paola Bonifacio

TREVISO - Paola Bonifacio è il nuovo manager dei musei civici di Treviso. Dopo la rinuncia dell’incarico da parte di ben tre professioniste scelte attraverso un bando, che aveva ricevuto centinaia di candidature, finalmente Treviso ha assegnato il ruolo di “alta specializzazione con l’incarico di organizzare esposizioni e coordinare campagne culturali innovative per promuovere e valorizzare i musei”.

Paola Bonifacio con l'assessore Colonna Preti

Attualmente conservatrice della Pinacoteca Alberto Martini di Oderzo per Fondazione Oderzo Cultura, Paola Bonifacio ha una solida e ampia formazione in ambito artistico: è laureata in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Udine e ha una specializzazione in Archeologia e Storia dell’arte moderna e contemporanea conseguita all’Università degli Studi di Siena. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, articoli e saggi d’arte, è stata consulente della Rai per il Friuli Venezia Giulia ideando soggetti e sceneggiature per documentari e programmi televisivi di Rai Storia. Ha inoltre pubblicato con la casa editrice Metamorfosi il libro “Il delitto Winckelmann. La tragica morte del fondatore dell'archeologia moderna”.



“Paola Bonifacio vanta un curriculum di primissimo livello e una grande esperienza maturata non solo a Oderzo ma anche a livello internazionale avendo partecipato all’International Visitor Program curato dal Dipartimento di Stato americano e dedicato all’arte - ha detto il sindaco Mario Conte “Sarà sicuramente una risorsa importantissima per la promozione del patrimonio museale cittadino”.



“Già nelle prossime settimane inizieremo a lavorare insieme - commenta l’assessore ai Beni culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti - Andremo a programmare un piano strategico volto a promuovere le tante meraviglie ospitate dai nostri Musei, lavorando in un'ottica di turismo esperienziale in cui i musei devono essere al centro dell'offerta culturale cittadina, anche offrendo nuovi servizi e esperienze”.



Da Oderzo sono arrivati i complimenti del presidente di Oderzo Cultura, Carlo Gaino: "Siamo orgogliosi che Oderzo Cultura sia stata un ottimo trampolino di lancio per accedere alla prestigiosa posizione di manager Musei Civici di Treviso. Allo stesso tempo, non possiamo che complimentarci con Paola Bonifacio per il prestigioso incarico conseguito e per questo le facciamo i migliori auguri per il proseguo della sua carriera. La ringraziamo per l'impegno profuso in tutti questi anni a Oderzo Cultura, per la dedizione e la passione con cui ha seguito le diverse attività e la promozione della Pinacoteca "Alberto Martini""