Trovato con un litro e mezzo di "droga dello stupro": arrestato

La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un 59enne, imprenditore di Fossò (Venezia), nella cui abitazione in seguito a una perquisizione è stato trovato un litro e mezzo di Gbl, chiamato anche "droga dello stupro". Oltre a questa sostanza sono state trovate anche mefedrone, ecstasy e marijuana. L'imprenditore, attivo nel settore del commercio delle pelli, è noto anche per il suo ruolo nella "movida" dei locali di Padova e Venezia, dove negli ultimi anni ha organizzato feste ed eventi.

L'inchiesta era stata avviata nel dicembre 2016 con un blitz in un camper posteggiato nei pressi del parco Iris a Padova. In quel frangente venne arrestato un giovane padovano che aveva adibito il veicolo a laboratorio, e al quale vennero sequestrati quasi due chilogrammi di ketamina in cristalli e poco più di 43 mila euro in contanti. In seguito a quell'operazione il filone d'indagine è proseguito fino ad arrivare al 59enne, che per mesi è stato seguito fino all'arresto odierno. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Benedetto Roberti della procura di Padova.