Trovati con 6 chili e mezzo di droga, arrestati due uomini

Due cittadini di nazionalità cinese sono stati arrestati ad Altavilla Vicentina, dai carabinieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 36enne, residente ad Altavilla e un 25enne, irregolare in Italia e senza fissa dimora, sono stati fermati a bordo dell'autovettura di proprietà del primo, nel cui bagagliaio è stato rinvenuto uno scatolone contenente sei confezioni di marijuana per un totale di quasi 6 chili e mezzo, oltre a due telefoni cellulari.

Il 25enne, trovato in possesso di un passaporto presumibilmente contraffatto, dovrà anche rispondere di possesso di documento di identità falso. Al termine delle formalità di rito i due sono stati associati presso la casa circondariale di Vicenza. Indagini in corso per verificare la provenienza e la destinazione della sostanza stupefacente sequestrata.